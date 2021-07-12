تفاصيل صادمة.. وفاة شقيق الفنان رامي صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري رامي صبري وفاة شقيقه المطرب الشاب كريم صبري، 34 عاماً، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

رامي نشر صورة شقيقة الراحل وعلق عليها بعبارة: “توفي الي رحمة الله اخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله ان يرحمه ويغفرله”.

وبحسب ما أفادت به بعض المصادر، فإن الفنان الشاب توفى غرقاً في ترعة المريوطية في مصر.

وأمرت النيابة العامة في مصر بدفن المتوفى، بعد ورود تقرير طبي واف عن أسباب الوفاة، وطلبت التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا بغرق شخص في ترعة بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية كان يخضع للعلاج داخل مصحة علاجية بمنطقة الحادث، وأنه حاول الهروب وأثناء محاولة العاملين بالمصحة اللحاق به قفز فى ترعة، ولأنه لا يجيد السباحة غرق ولقي مصرعه.

وتبين من تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفى هو “كريم” شقيق الفنان رامي صبري، عمره 34 عاماً، وهرب بعد يوم واحد فقط من إيداعه بالمصحة.

وخاض الفنان الشاب كريم صبرى، شقيق المطرب رامى صبرى، مجال الغناء بأولى أغانيه وهى بعنوان “مشكلة جامدة” في عام 2016.