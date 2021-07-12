رامي صبري يعلن وفاة شقيقه غرقا في "ترعة المريوطية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري رامي صبري عن وفاة شقيقه الأصغر كريم صبري غرقا في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وعثرت الأجهزة الأمنية المصرية على الجثمان، الإثنين، وتجري تحرياتها لمعرفة تفاصيل الحادث وإذا كان هناك شبهة جنائية أم لا.

وسيتم تشريح الجثمان قبل استخراج أوراق الدفن لمعرفة تفاصيل الحادث.

ونشر رامي صبري، صورة لشقيقه عبر حسابه بتطبيق "أنستقرام"، وعلّق: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري أغنية "عيونه لما قابلوني" في عيد الحب، من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.



