شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يثير التكهنات حول عودته للعب ولفرين بسلسلة إكس مان من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار النجم العالمى هيو جاكمان تكهنات عديدة مؤخرًا حول عودته من جديد للعب دور ولفرين بسلسلة أفلام إكس مان، وذلك رغم إعلانه التقاعد عن تقديم الدور منذ عام 2017، الذى شهد إصدار آخر أفلامه مع السلسلة الشهيرة، وذلك بعدما نشر الممثل الشهير صورة له بصحبة المنتج كيفن فيجي الذى يعمل بشركة مارفل، والتي استحوذت على فيلم إكس مان، لتعلن عن نيتها في مشروع ضخم يظهر فيه الفيلم بثوب جديد.



هيو جاكمان مع منتج مارفل

هيو جاكمان ومع صورته الأخيرة مع كيفن فيجى أثار التكهنات حول إمكانية عودته للعب الشخصية الذى اشتهر بتقديمها على مدار سنوات، وحقق بها نجاحًا كبيرًا في عالم الإيرادات، وهو الأمر الذى لم ينفيه أو يؤكده إلى الآن حسب موقع hypebeast.

من ناحية أخرى سبق وكشفت شركة Warner Bros عن التريلر الرسمى لـ فيلم الممثل العالمى القادم هيو جاكمان الجديد Reminiscence، حين كشفت الشركة عن بعض من اللقطات الجديدة والمشوقة، والتى تؤكد طرح فيلم أكشن من زواية جديدة، بجانب الدراما، والرومانسية، ووصلت مدة الفيديو إلى 3 دقائق.

ومن المقرر أن يطرح فيلم Reminiscence، الجديد في 18 أغسطس المقبل، ويدور حول استكشاف عالم لطريقة جديدة، تساعده على استعادة ماضيه، وبالتالى فإنه يستخدم التكنولوجيا للبحث عن حبه المفقود منذ فترة طويلة.