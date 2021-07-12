شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 6 ملايين دولار في إيرادات فيلم A Quiet Place Part II بأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلمA Quiet Place Part II ، بـ حوالى 6 ملايين دولار عن الأسبوع الماضي، لتصل مجمل الإيرادات إلى 263 مليونًا و 110 آلاف دولار، منذ عرضه بدور العرض في 28 مايو الماضي.

وانقسمت الإيرادات بين 147 مليونًا و694 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و115 مليونًا و416 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وحقق العمل أيضًا 48 مليونًا و385 في العرض الافتتاحي للفيلم بـ 3726 دار عرض حول العالم، فيلم A Quiet Place Part II من إنتاج Paramount Pictures.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلمA Quiet Place Part II، عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضي، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة أخيرا إلي مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.