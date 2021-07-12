شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم: مسلسل "ليه لأ" يتناول قضية التبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان مراد مكرم، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" بطولة كل من الفنانة منة شلبى وأحمد حاتم ومن إخراج مريم أبو عوف.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" العمل سوف يكون له تأثير كبير وواضح على دور الأيتام في الفترة المقبلة لأنه يناقش قضية مهمة لابد التركيز عليها وهى التبنى، معربا عن سعادته بالتعاون مع كل فريق عمل المسلسل الذى أحببت العمل معهم وكان يوجد كيميا مشتركة بيننا في كواليسه.

وحقق الجزء الثانى من المسلسل ردود أفعال مميزة، لاسيما أنه يتناول قضية اجتماعية هامة ، وهى تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معينة، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالإحساس بالأمومة.

مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني يرصد حكاية ندى، التي ترغب في تكفل طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل، حيث أن العمل يتطرق إلى موضوع التمرد على المسلّمات، وهو مناسبة لنسأل لماذا علينا الالتزام بما اعتدنا عليه، وألاّ نتمرد على ما يفرض علينا بحكم المجتمع والتقاليد، ويكشف العمل عن طرق أخرى لتحقيق حلم الأمومة.

المسلسل فكرة دينا نجم التي كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدي أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف وبطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين.