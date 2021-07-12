كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:44 صباحاً - عبرت المغنية البريطانية ​أديل عن دعمها لمنتخب بلادها بعد خسارتهم امام المنتخب الايطالي ضمن نهائي ​بطولة أوروبا لكرة القدم​ (يورو 2020). وكتبت ​أديل عبر حسابها على انستغرام: “لقد جعلتونا فخورين جدا! لقد أحضرتم اللعبة إلى بريطانيا وجمعتونا جميعًا معًا ”. ”. يذكر أن إيطاليا نجحت في احراز اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها بعد 1968، عندما حرمت إنجلترا من التتويج للمرة الأولى، بفوزها عليها بركلات ترجيح دراماتيكية 3-2، على ملعب ويمبلي في لندن.

كانت هذه تفاصيل خبر اديل تدعم منتخب بلادها بعد خسارتهم امام ايطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.