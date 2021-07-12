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4 صور مشوقة لـ فيلم الأنيمشن الجديد Trollhunters: Rise of the Titans

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القاهرة - سامية سيد - طرحت الشبكة المنتجة لـ فيلم الأنيمشن Trollhunters: Rise of the Titans، عن مجموعة من الصور المشوقة للعمل الذى سيعرض في 21 يوليو الجارى، والذى ستصل مدته إلى ساعة و 44 دقيقة.

 

Trollhunters
Trollhunters
Trollhunters
Trollhunters

فيلم Trollhunters: Rise of the Titans يدور في عالم Trollhunters: Rise  of the Titans  من شركة Dreamworks ، وقد تبدو أركاديا وكأنها مدينة عادية ولكنها تقع في مكان ملئ بالسحر مما يجعلها حلقة وصل للعديد من المعارك بين المخلوقات الغريبة. 

Trollhunters
Trollhunters
Trollhunters
Trollhunters

 

يتعاون أبطال السلسلة الناجحة Trollhunters و3Below وWizards كفريق في عالم المغامرات لمحاربة Arcane Order للتحكم في السحر الذي يربطهم جميعًا.

 

فيلم الأنيمشن من إخراج الثلاثى جوهان مات، فرانسيسكو رويز فيلاسكو، أندرو ل شميدت، ومن كتابة جييرمو ديل تورو، مارك جوجنهايم، دان هاجمان، كيفين هاجمان.

 

ويقوم ببطولة الفيلم صوتيا نيك أوفرمان، تاتيانا مسلاني، اميل هيرش، جراي جريفين، ستيفن يون، دييجو لونا، نيك فروست، ألفريد مولينا، كيلسي جرامر، توم كيني، كولين أودونوج.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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