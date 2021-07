شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور مشوقة لـ فيلم الأنيمشن الجديد Trollhunters: Rise of the Titans والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشبكة المنتجة لـ فيلم الأنيمشن Trollhunters: Rise of the Titans، عن مجموعة من الصور المشوقة للعمل الذى سيعرض في 21 يوليو الجارى، والذى ستصل مدته إلى ساعة و 44 دقيقة.



فيلم Trollhunters: Rise of the Titans يدور في عالم Trollhunters: Rise of the Titans من شركة Dreamworks ، وقد تبدو أركاديا وكأنها مدينة عادية ولكنها تقع في مكان ملئ بالسحر مما يجعلها حلقة وصل للعديد من المعارك بين المخلوقات الغريبة.



يتعاون أبطال السلسلة الناجحة Trollhunters و3Below وWizards كفريق في عالم المغامرات لمحاربة Arcane Order للتحكم في السحر الذي يربطهم جميعًا.

فيلم الأنيمشن من إخراج الثلاثى جوهان مات، فرانسيسكو رويز فيلاسكو، أندرو ل شميدت، ومن كتابة جييرمو ديل تورو، مارك جوجنهايم، دان هاجمان، كيفين هاجمان.

ويقوم ببطولة الفيلم صوتيا نيك أوفرمان، تاتيانا مسلاني، اميل هيرش، جراي جريفين، ستيفن يون، دييجو لونا، نيك فروست، ألفريد مولينا، كيلسي جرامر، توم كيني، كولين أودونوج.