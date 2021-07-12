مها أبو عوف توجه رسالة لطفل مسلسل "ليه لأ 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مها أبو عوف، على توجيه رسالة لطفل مسلسل "ليه لأ 2" سليم مصطفى الذي جسد شخصية "يونس" ضمن أحداث العمل.

ونشرت مها، صورة لها معه من كواليس التصوير، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك أوي يا سليم، ‏و‏أمتعتنا بتمثيلك الرائع.. ربنا يحميك".

مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وغيرهم، ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.