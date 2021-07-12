أحدث ظهور لمصطفى فهمي وزوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، صورًا تجمعها بزوجها الفنان الكبير مصطفى فهمي.

ونشرت "فاتن" الصور مع زوجها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كانت ليلة جميلة ومبهجة احتفلنا بها مع بداية الصيف مع الأصدقاء المقربين".

من ناحية أخرى يشارك الفنان مصطفى فهمي في فيلم "أهل الكهف" بطولة النجوم: خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد وغيرهم.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، من إنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.