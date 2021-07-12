"يا عيب الشوم".. نوال الزغبي ترد على شائعة خلافها مع نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة نوال الزغبي، عما تم تداوله حول وجود خلاف بينها وبين المطربة نانسي عجرم.

وكتبت الزغبي، عبر حسابها على موقع "تويتر": "يا عيب الشوم عليكم.. نانسي حبيبة قلبي، وأنا من الأشخاص اللي مبسوطة بنجاحها كتير، وهي بتعرف هذا الشيء".

وأضافت: "آخر همي الألقاب.. أعمال الفنان ونجاحاته هي الأهم.. لو سمحتوا عاملين هجوم على أشياء تافهة.. أكيد بحب لما فانزاتي يدلعوني.. مش معناها عم نتهجم على حدا.. وكل واحد بياخد نصيبه".

يذكر أن نوال الزغبي، تستعد لإحياء حفل غنائي بفندق شيراتون بالعاصمة السورية دمشق يوم 16 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تقدم "نوال" باقة من أشهر أغانيها خلال الحفل.