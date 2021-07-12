فن ومشاهير

أحمد داود يكشف عن صورة قديمة له.. وهكذا علق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد داود، عن صورة قديمة له، واختبر جمهوره عن العمل الذي ظهرت به.

ونشر "داود" الصورة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "بقلب في الصور القديمة عشان بشتغل على حاجة لقيت الصورة دي، والصورة دي كانت معمولة عشان تتلزق في مكان معين وقت التصوير".

وأضاف: "مين يعرف أولا دي من أي عمل؟ وثانيا إيه المكان اللي كنا لازقين فيه الصورة دي؟ اللي هيعرف الإجابة هاخده لفة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد داود مسلسل "مملكة إبليس ج 2- نار الجنة" (2020) مع النجوم: غادة عادل، كريم قاسم، ، إيمان العاصي، وسلوى خطاب وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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