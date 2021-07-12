فن ومشاهير

عمر حسن يوسف يبدأ تصوير دوره في "المماليك" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

بدأ الفنان الشاب عمر حسن يوسف، تصوير دوره في مسلسله الدرامي الجديد "المماليك".

وكشف عمر، في بيان له، أنه يجسد بالمسلسل شخصية شاب يدعى "داغر"، حيث يعد هو والفنان محمد الدقاق، الذراع اليمنى للفنانة فيدرا خلال أحداث العمل.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ويُعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعي تشويقي.

"المماليك" بطولة بيومي فؤاد، ، محمد لطفي، محمد سليمان، نانسي صلاح، رامي غيط، فيدرا، عمر حسن يوسف، دوللي شاهين، فيدرا، رامي وحيد، حنان سليمان، عفاف رشاد وغيرهم، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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