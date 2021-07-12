عمر حسن يوسف يبدأ تصوير دوره في "المماليك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

بدأ الفنان الشاب عمر حسن يوسف، تصوير دوره في مسلسله الدرامي الجديد "المماليك".

وكشف عمر، في بيان له، أنه يجسد بالمسلسل شخصية شاب يدعى "داغر"، حيث يعد هو والفنان محمد الدقاق، الذراع اليمنى للفنانة فيدرا خلال أحداث العمل.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ويُعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعي تشويقي.

"المماليك" بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفي، محمد سليمان، نانسي صلاح، رامي غيط، فيدرا، عمر حسن يوسف، دوللي شاهين، فيدرا، رامي وحيد، حنان سليمان، عفاف رشاد وغيرهم، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.