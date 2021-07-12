شيماء علام تثير الجدل بإطلالة جريئة

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كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:51 صباحاً - أثارت الموديل شيماء علام. الجدل بعد نشرها صور جديدة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالة جريئة خلال تواجدها في احد البارات في دبي.
وظهرت شيماء علام في الصور بملابس ضيقة وكاشفة بشكل لافت ما عرضها لانتقادات واسعة من متابعيها.
وقد جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “مقتنعه بالبس مالتج وانتي ببلد عربي!!!!ترا كلشش اوڤر
” و “صدك تحجين انتي؟؟
ولج معقولة معندج غيرة ع جسمج”.
يذكر أن شيماء علام، هي عارضة ازياء عراقية. ولدت في المغرب ومن ثم انتقلت لدبي في الإمارات المتحدة العربية للدراسة وحصلت على شهادة البكلوريوس من الجامعة الأمريكية في دبي. وهي ناشطة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها اكثر من مليون عبر حسابها على انستغرام.
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