كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:51 صباحاً - اشتعلت خلال الساعات الاخيرة حرب بين جمهوري الفنانتين اللبنانيتين نوال الزغبي ونانسي عجرم وذلك حول الاحق بلقب ملكة البوب العربي.
وبعد أخذ ورد بين جموري الفنانتين، خرجت نوال الزغبي عن صمتها لتنهي الجدل وتؤكد انها لا تهتم بالالقاب.
وعلقت نوال الزغبي عبر تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر :”نانسي حبيبة قلبي وانا من الاشخاص اللي مبسوطة بنجاحها وكتير وهيي بتعرف هالشي…”.
وأضافت :”آخر همي الالقاب ! اعمال الفنان ونجاحاته هيي الاهم ولو سمحتوا عاملين هجوم على أشياء تافهة!!اكيد بحب لما فانزاتي يدلعوني مش معناتا عم نتهجم على حدا !!! وكل واحد بياخد نصيبه”.
ثم كشفت عن مفاجأة بخصوص ألبومها الجديد وقالت :”خلونا بالاهم…كل شي صار جاهز والاسبوع القادم رح تبلش المفاجآت، بموت فيكن يا احلى عالم”.
إشارة إلى أن نانسي عجرم كانت قد أطلقت ألبومها الجديد Nancy 10 وكذلك تستعد نوال لطرح الميني ألبوم قريباً الذي طرحت بعض أغنياته بشكل منفرد تباعاً”.
كانت هذه تفاصيل خبر لقب ملكة البوب العربي يشعل الجدل.. من الأحق به نوال الزغبي او نانسي عجرم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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