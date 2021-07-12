لقب ملكة البوب العربي يشعل الجدل.. من الأحق به نوال الزغبي او نانسي عجرم؟

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:51 صباحاً - اشتعلت خلال الساعات الاخيرة حرب بين جمهوري الفنانتين اللبنانيتين نوال الزغبي ونانسي عجرم وذلك حول الاحق بلقب ملكة البوب العربي.

وبعد أخذ ورد بين جموري الفنانتين، خرجت ​نوال الزغبي​ عن صمتها لتنهي الجدل وتؤكد انها لا تهتم بالالقاب.

This is a Twitter Status ونحن ماقصدنا شي عاطل بس في بعض من فانز نانسي غلط كتير بحق نوال و فانزها بشكل مش حلو ابدا و خاصة انو العلاقة بين نوال و نانسي كتير حلوة ليش لنعمل مشاكل بينهم !!

و ياريت مابقى نرد ع هالموضوع و نعطيه اكثر من حجمه

مع كل احتراماتي للناس الراقية و اصحابي من فانز نانسي 💛 https://t.co/FpPCsrsQ7b — Ramzi NZ 🇩🇿 عقلي_وقف# (@RamziNz) July 11, 2021

وعلقت نوال الزغبي عبر تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر :”نانسي حبيبة قلبي وانا من الاشخاص اللي مبسوطة بنجاحها وكتير وهيي بتعرف هالشي…”.

وأضافت :”آخر همي الالقاب ! اعمال الفنان ونجاحاته هيي الاهم ولو سمحتوا عاملين هجوم على أشياء تافهة!!اكيد بحب لما فانزاتي يدلعوني مش معناتا عم نتهجم على حدا !!! وكل واحد بياخد نصيبه”.

ثم كشفت عن مفاجأة بخصوص ألبومها الجديد وقالت :”خلونا بالاهم…كل شي صار جاهز والاسبوع القادم رح تبلش المفاجآت، بموت فيكن يا احلى عالم”.



This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Statushttps://twitter.com/NawalElZoghbi/status/1414297578552836097?ref_src=twsrc%5Etfw

إشارة إلى أن نانسي عجرم كانت قد أطلقت ألبومها الجديد Nancy 10 وكذلك تستعد نوال لطرح الميني ألبوم قريباً الذي طرحت بعض أغنياته بشكل منفرد تباعاً”.