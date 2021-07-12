شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شقيق رامي صبري ودفن جثمانه بمقابر باب الوزير عقب صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي الفنان رامي صبري صلاة الجنازة على جثمان شقيقه كريم صبري اليوم عقب صلاة الظهر صلاة الظهر وتشييع جثمانه بمقابر باب الوزير بصلاح سالم.

توفى منذ قليل، شقيق الفنان رامى صبرى، وهو ما أعلنته المطربة شذى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله".

وأضافت شذى: "إنا لله و إنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقي زي م ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".