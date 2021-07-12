شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ومحمد حماقي وشذى ينعون شقيق رامي صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان الكبير هاني شاكر، كريم شقيق الفنان رامي صبري، والذي توفي أمس الأحد، وكتب شاكر على حسابه بموقع "تويتر": "‏البقاء لله.. خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري، أدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

فيما كتب الفنان محمد حماقي، على حسابه بموقع "تويتر"، ‎‏خالص العزاء لصديقي الفنان رامي صبري في شقيقه أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وكانت المطربة شذى قد أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وفاة كريم، قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله".

وأضافت شذى: "إنا لله وإنا إليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير إن كريم حقيقي زي م ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".