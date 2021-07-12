إيطاليا تفوز بكأس أوروبا وتحرم إنكلترا من لقبها الأول

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:46 صباحاً - ظفر المنتخب الإيطالي، الأحد، بكأس أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنكليزي، الذي اقترب للغاية من إحراز لقبه الأول، في مباراة نهائية مثيرة وطويلة بعد أن احتكما إلى ركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة 1-1 على ملعب ويمبلي في لندن، كانت الأسبقية فيها لإنكلترا التي تقدمت باكرًا في الدقيقة الثانية عبر الظهير الأيسر لوك شو، فيما عادل قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي للأتزوري في الشوط الثاني (67) الذي شهد هيمنة إيطالية.

واستمر التعادل في المباراة القوية في الشوطين الإضافيين، فلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي كانت الأفضلية فيها للمنتخب الإيطالي.

ونجحت إيطاليا في تسديد الركلة الأولى للمنتخب الإيطالي، رد عليها الهداف هاري كين بهدف للمنتخب الإنكليزي.

This is a Twitter Status #EURO2020 #ITAENG La FOLIE à Rome sur le penalty décisif 🎉🏆 pic.twitter.com/tlk33kKl2B — EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) July 11, 2021

وفشل المنتخب الإيطالي في تسديد الركلة الثانية، في حين نجح ماغوير في تسديد ركلته للإنكليز.

وفي الركلة الثالثة سددها بوتشيني بقوة ونجاح في المرمى، لكن ركلة راشفورد اصطدمت بالقائم ثم إلى خارج الملعب، ليتعادل المنتخبان من جديد.

ونجح المنتخب الإيطالي في تسديد ركلة الجزاء الرابعة، فيما ضيعها ساندي للإنكليز.

وفي ركلة الحسم الخامسة، ضيع جورجينو تسديدته ليمنح المنتخب الإنكليزي الأمل من جديد وتستمر النتيجة ثلاثة مقابل ثلاثة.

لكن بوكا ضيع الركلة الأخيرة للإنكليز ليمنح الكأس لإيطاليا، ويحرم بلاده من إحراز اللقب الأول.

وكان منتخ