شيرين تدخن “الشيشة” على الهواء وتطلب من جمهورها هذا الأمر !

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:46 صباحاً - مالا يعرفه الكثيرون عن الفنانة شيرين أنها عاشقة للسيجار والشيشة، وكشفت عن هذا الأمر خلال لقاء تليفزيوني لها مع الفنانة صفاء أبو السعود في برنامج “ساعة صفا” قبل سنوات.

لم تكتف شيرين بالتعبير عن حبها للشيشة فقط، بل تم تقديم الشيشة لها على الهواء خلال اللقاء التليفزيوني ولكنها طلبت من المشاهدين ألا يفعلوا مثلها لأنها عادة سيئة وأن يدعون لها بالهداية.

ومن خلال البرنامج كشفت الفنانة شيرين عن مدى عشقها للسيجار وأنها كانت تدخنه في مدرجات المعهد الفني للفنون المسرحية، وقالت شيرين: “السيجار ده زي أخويا.. وزي أمي واختي علشان معنديش اخوات، بيونسني في وحدتي وبحسه وفي ومخلص”.

وأضافت شيرين: ” لما بحس بوحدة أو قاعدة في مكان لوحدي بيكون معايا السيجار دا الوحيد اللي مش بيخذلني، أطلع السيجارة وأحس بسعادة كبيرة دايما معايا في كل مكان”.

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هذا وقد رشح صناع “مسرحية لما الرجالة تفك” بطولة النجمين أكرم حسنى وأحمد أمين، الفنانة شيرين للمشاركة فى بطولة المسرحية، الذى يتم التحضير لها حاليًا لعرضها خلال الفترة المقبلة، والعرض من تأليف جورج عزمى، وإخراج خالد جلال وتشارك فى بطولته أيتن عامر وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين.

وقالت الفنانة شيرين، إن الجهة المنتجة للمسرحية تواصلت معها بالفعل منذ شهرين وأبدت موافقتها بشكل مبدئي وطلبت منهم السيناريو، ولم تتعاقد على العمل بشكل رسمى حتى الآن.

ويعد هذا العمل الفنى هو التعاون الثانى لأكرم حسنى وأحمد أمين وذلك بعدما قدما سويًا مسلسل الوصية في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد آخر من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

من ناحية أخرى، يعرض للفنانة شيرين فى السينمات، “فيلم الشنطة” مع النجوم بيومى فؤاد، وشريف دسوقى، وآخرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.

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