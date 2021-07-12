روان بن حسين تنعي والدتها بكلمات مؤثرة: “راح اشتاقلج يما”

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:46 صباحاً - أعلنت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، اليوم الأحد، وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من فشل كلوي ورئوي دخلت على إثره في غيبوبة منذ عدة أشهر.

ونعت روان بن حسين والدتها، عبر حساباتها على تويتر وانستغرام، حيث كتبت: “انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي. يارب ارحمها وتغمد روحها الجنه وصبرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها راح اشتاقلج يما”.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على مواساة روان بن حسين، في مصابها حيث تفاعلوا من خلال التعليقات متمنين لوالدتها الرحمة والمغفرة ولروان بالصبر على فقدانها.

ومن بين النجوم الذين تركوا تعليقات بكلمات مؤثرة زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي واليوتيوبر نور ستار وطلال مارديني ومهيرة عبدالعزيز ويسرا سعوف وصالح الجسمي ومشاعل الشحي وسلمى أبو ضيف وغيرهم الكثير.

وكانت روان بن حسين قد أثارت قلق متابعيها بسبب مرض والدتها خلال الفترة الماضية، حيث كتبت عدة منشورات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت أدعية وطالبت محبيها بالدعاء لشفاء والدتها وقراءة الفاتحة.

يذكر أن والدة روان بن حسين، تحمل الجنسية الكويتية وهي من أصل أردني، وبسبب مرضها أكدت روان، أنها تعيش فترة نفسية صعبة وذلك خلال مقابلة تلفزيونية لها.