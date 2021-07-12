شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ثنائى نجح فى إضحاك المشاهدين 20 عامًا بـ 5 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل دور عرض السينما منذ أيام فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذى يجسد بطولته النجم كريم عبد العزيز والذى يجمعه بصديق عمره الفنان ماجد الكدوانى، والذى يجمعهما نجاحات كثيرة منذ 20 عامًا استطاعا من خلال 5 أفلام أن يضحكا الجمهور ويرسما الابتسامة على وجوههم من خلال كوميديا الموقف التي يتم تقديمها بشكل مبهج وبدون ألفاظ خارجة، بل من خلال إتقان وبراعة في إتقان الشخصيات فإذا استطاعا ان يضحكا الجمهور فهى رسالتهما وإن لم يستطيعا فعلى الأقل يكونوا قدموا أدوارًا لها هدف ورسالة بشكل متقن.

فيلم حرامية في كى جى 2

بدأت هذه الرحلة منذ عام 2001 بفيلم "حرامية في كى جى 2" وتدوى قصته حول شاب يهوى السرقة تقوده الظروف أن يكون مسئولًا عن ابنة صديقه اللص الذي يدخل السجن ويتركها له لحين خروجه فيذهب بها إلى إحدى الحضانات وهناك يلتقي مع مدرسة من عائلة أرستقراطية ويقع في حبها، ويتغير حاله بعد ذلك.



حرامية فى كى جى 2

فيلم حرامية في تايلاند

وبعد نجاح الفيلم الأول فكان يجب تقديم الثنائى كريم عبد العزيز وماجد الكداونى مرة أخرى في عمل مشابه للأول وذلك عام 2003 من خلال فيلم "حرامية في تايلاند"، وتدور قصته حول شاب يعمل فى مصلحة الكهرباء، ويفاجأ بظهور فطين شقيقه الذي لم يعرف عنه شيئًا سوى بعد وفاة والدتهما، وعندما يعلم أنه خريج كلية فنون جميلة، يصرح برغبته في سرقة لوحة غالية الثمن فيجعل فطين يرسم له صورة طبق الأصل من الصورة الأصلية في سبيل تهريبها إلى تايلاند.



حرامية فى تايلاند

فيلم فاصل ونعود

وبعد غياب 7 سنوات، والتقيا بعد ذلك من خلال مشاركة الفنان ماجد الكدوانى كضيف شرف في فيلم "فاصل ونعود" الذى يجسد بطولته النجم كريم عبجد العزيز، وقام بدور صاحب محل بيع حيوانات أليفة، وتدور قصة الفيلم حول سائق تاكسي، لا يمتلك في الدنيا سوى ابنه الذي يحاول "جده| والد زوجته الحصول على حق حضانته بعد وفاة ابنته، ويقوم بخطف الولد ويتم والده مما أفقده الذاكرة، لكن عند عودته لمنزله يبدأ في تذكر بعض الأشياء.



فاصل ونعود

فيلم نادى الرجال السرى

وبعد 7 أعوام مرة أخرى من الغياب، وتحديدا في عام 2019، عاد الثنائى معًا لتصدر إيرادات شباك التذاكر في السينما من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، وهو فيلم كوميدي، تدور أحداثه في إطار اجتماعي عن مشكلة الخيانة الزوجية، وشاركهما في البطولة الفنان بيومى فؤاد، الفنانة غادة عادل، الفنانة نسرين طافش، بجانب ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف.



نادى الرجال السرى

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وأخيرًا ومنذ أيام يشهد عام 2021، عودة الثنائى مرة أخرى، من خلال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وتدور قصته في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.



البعض لا يذهب للماذون مرتين

وبعيدا عن الكوميديا وبمشاركة تليفزيونية وحيدة، شارك الثنائى كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى في مسلسل "الاختيار 2"، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسد كريم عبد العزيز خلاله شخصية "زكريا" ضابط الامن الوطنى، فيما جسد ماجد الكدوانى شخصية "اللواء مراد" والذى يرأس "زكريا".