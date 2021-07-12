شكرا لقرائتكم خبر عن ألبا رورفاكر وريكاردو سكامارشيو فى عرض TRE PIANI بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين صناع فيلم TRE PIANI علي السجادة الحمراء لمهرجان كان، وذلك بحضور فريق العمل وهم المنتج أدريانو جيانيني والممثلين ناني موريتي وألبا رورفاكر و ريكاردو سكامارشيو و إيلينا ليتي.

وفى سياق متصل علن تيرى فريمون، المفوض العام لمهرجان كان السينمائي الدولى، أن الإجراءات الصحية المشددة على ضيوف المهرجان، جنبت الحدث السينمائي الأكبر في العالم، انتشار فيروس كورونا.

وكشف فريمون عن أن الإدارة الصحية المرافقة للمهرجان، تقوم يوميًا بإجراء حوالي أربع آلاف اختبار للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأكد فريمون أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد عدم إصابة أي شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ويتخوف سكان مدينة كان الفرنسية، فى أن يتسبب المهرجان في تحويل كان لبؤرة جديدة للفيروس، وهذا ما دفع بالمفوض العام للرد، ووصف التخوفات بأنها إشاعات تريد تحطيم المهرجان.

وتحدث فريمان بثقة عالية قبل تقديم عرض أحد الأفلام المشاركة في مسابقة "نظرة ما"، مطمئنا جمهور القاعة التي كانت مكتظة عن آخرها بالصحافين والسينمائيين، محاولا بث روح البهجة لدى زوار شارع لاكرزوات.

وقال فريمون: "المهرجان في حالة صحية جيدة نواصل عملنا وحريصون على سلامة الضيوف"، مشيرا إلى أن ضيوف المهرجان من نجوم السينما العالمية يخضعون مثلهم مثل باقي الضيوف لنفس البروتوكول الصحي.

المهرجان يلزم كل ضيف، أن يعيد إجراء الكشف عن فيروس كوفيد 19، كل 48 ساعة، وذلك َوفق نظام إلكتروني متطور تم جلبه خصيصاً لمراقبة مداخل قاعات السينما.

ولا يسمح لأي زائر مهما كانت صفته الدخول لقصر المهرجانات دون إثبات عدم إصابته، أو إظهار بطاقة التطعيم الكامل من فيروس كورونا.