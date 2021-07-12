أول رد من أحلام على شائعة طلاقها من مبارك الهاجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على شائعة طلاقها من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري.

وأعادت أحلام، تغريدة لزوجها نشر من خلالها صورة لهما عبر موقع "تويتر"، وعلقت: "يا عمري وروحي يا مبارك يا صديق عمري وحبيبي وتاج راسي".

بينما كتب زوجها: "يا حبيبتي يا الغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي".

وكانت أحلام، قد احتفلت الشهر الماضي بمرور 18 عامًا على زواجها من مبارك الهاجري.

جدير بالذكر أن، أحلام تزوجت من مبارك الهاجري عام 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء هم "لولوة وفاطمة وفاهد".