أول تعليق من رامي صبري بعد وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد المطرب رامي صبري، خبر وفاة شقيقه كريم صبري.

ونشر رامي، صورة لشقيقه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

وكانت الفنانة شذى أعلنت خبر وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله".

أضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري أغنية "عيونه لما قابلوني" في عيد الحب، من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.