جيهان خليل تمر بمراحل عمرية مختلفة في "يوم 13"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة جيهان خليل من تصوير دورها في فيلم "يوم ١٣" وهو أول فيلم مصري ثلاثي الأبعاد من إنتاج شركة أوسكار - وائل ولؤي عبدالله.

الفيلم بطولة: دينا الشربيني وشريف منير وجيهان خليل وأحمد داوود وجومانا مراد وأحمد زاهر وأروى جودة ومجدي كامل ومحمود عبدالمغني ونسرين أمين وفيدرا والعديد من النجوم.

وتلعب جيهان في الفيلم دور مريم، وينتمي لنوعية أفلام الرعب وتظهر فيه بمراحل عمرية مختلفة من المراهقة وحتى السيدة العجوز، سيتم تحديد موعد عرضه قريبا.

وكانت جيهان شاركت في رمضان من خلال مسلسلات "لحم غزال" والذي لعبت فيه دور زينة مع غادة عبدالرازق وشريف سلامة وعمرو عبدالجليل، و"أحسن أب" في دور ضحى مع علي ربيع وسامي مغاوري، وقبلها في خماسية "ورا كل باب" مع الفنانة صابرين.