شذى تعلن وفاة شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة شذى، مساء الأحد، وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري.

وكتبت شذى عبر حسابها بموقع "فيسبوك" و"ستوري إنستجرام": "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله".

أضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري أغنية "عيونه لما قابلوني" في عيد الحب، من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.