تارا عماد بملابس رياضية وأحلام بإطلالة ملكية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحلام

نشرت المطربة الإماراتية أحلام صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ملكية، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس صيفية، وحازت الصورة إعجاب جمهوره.

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس قصيرة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا.

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحد الأماكن الساحلية.