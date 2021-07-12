عثمان أبولبن يعلن تفاصيل شراكة مصرية سعودية في مجال الإنتاج الفني.. ويحدد موعد طرح "الكاهن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

بحضور السفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي، أقيم مساء اليوم الأحد مؤتمرا إعلاميا، في أحد الفنادق، للإعلان عن الشراكة بين شركتي "بنش مارك" و"أد ديمنشن" السعوديتين وشركة "سيني برو" المصرية، وذلك ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية.

تتضمن الشراكة خطط لإنتاج أعمال درامية وسينمائية وأفلام وثائقية خلال الفترة المقبلة بين البلدين، وعبر السفير أسامة نقلي عن سعادته بوجوده في توقيع عقد شراكة وتعاون بين الشركات الخاصة في البلدين خصوصا على مستوى صناعتي الفن والترفيه، كما أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تقوي التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والثقافي والفني، واكد على دعم السفارة السعودية للتعاملات التجارية المشتركة.

من جهته، وجه المنتج زكي حسنين خلال المؤتمر الاعلامي الشكر للسفير السعودي في مصر أسامة نقلي لحضوره المؤتمر، كما استعرض حسنين نشاط الشركتين السعوديتين خلال السنوات الماضية ونجاحها في تنظيم عدد من الفعاليات الناجحة من بينها اكثر من ١٥٠ حفلا غنائيا، جمع اكثر من ٦٣ فنانا وفنانة في السعودية بالإضافة إلى المشاركة في انتاج فيلم "قصة حب" الذي حقق ردود فعل جيدة في مصر والسعودية عند طرحه بالصالات السينمائية.

كما اشار حسنين الى أن شركة "اد ديمنشن" لعبت دور المنتج المنفذ في الرياض لفيلم "مش أنا" للفنان الكبير تامر حسني، وأن لدى الشركة الفترة المقبلة العديد من الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها من بينها فيلم "الكاهن" الذي انتهى المخرج عثمان أبو لبن من تصويره مؤخراً بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم حسين فهمي، اياد نصار، جمال سليمان، فتحي عبد الوهاب وعدد كبير من الفنانين.

وأكد حسنين على أن الإنتاج الفني أصبح أمر مهم للغاية بالنسبة للسعودية في الفترة الحالية حيث تتلقى الشركات دعماً كبيراً من المستشار تركي آل الشيخ، معتبرا أن هذه احدى الخطوات الهامة التي تخوضها شركتي "بنش مارك" و "ادديمنشن" حيث تعزز نجاحها في المجال الفني بتعاون كبير مع المخرج عثمان أبو لبن والمنتج ياسر صلاح بـ "شركة سيني برو".

وتطرق المنتج محمد زكي حسنين إلى الفعاليات المتعددة التي نظمتها الشركة في حفلات السعودية وغيرها من الفعاليات في المملكة والتي اشترك فيها فنانين مصريين مشيراً إلى أن من بين 150 حفل غنائي هناك 100 حفل تواجد فيه فنانيين مصريين حيث يتواصل التعاون الدائم مع مختلف النجوم.

كما تحدث محمد حسنين عن حفل جديد سيقام خلال عيد الاضحى يجمع بين الفنانة أنغام ومحمد الشرنوبي وتامر عاشور في حفلات صيف جدة بجانب العديد من الفعاليات الاخرى التي يجرى الاستعداد لها خلال الفترة الحالية.

وكشف المخرج عثمان أبو لبن عن تحضيرهم عبر الشراكة الجديدة لمجموعة من الاعمال بخلاف فيلم "الكاهن" الذي سيعرض بعد عيد الاضحى منها فيلم "هيصة" الذي ينتمي لنوعية الافلام الشعبية ويعبر عن قصة طموح مجموعة من الشباب المصري وهو الفيلم الذي سيتولى إخراجه وكتب قصته محمد ناير، بالإضافة إلى مسلسل "زغروطة" الذي ينتمي للدراما الاجتماعية وهو دراما اجتماعية تنتمي للحلقات المنفصلة المتصلة وسيضم نجوم عرب وتنتهي كل حلقة فيه بـ"زغروطة".

وأكد المخرج عثمان أبو لبن خلال المؤتمر أن البحث مستمر عن الاعمال التي تناسب المجتمع العربي مشيراً إلى أن هناك رغبة بتقديم العديد من الأعمال الجيدة التي تناسب الأسرة في الوطن العربي خلال الفترة المقبلة.