فن ومشاهير

"يفضل العزلة".. رسالة من طارق التلمساني لمحبيه بعد غياب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الكاتبة مي التلمساني، مساء الأحد، عن رسالة من مدير تصوير طارق التلمساني لمحبيه.

ونشرت مي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، صورة لـ"طارق"، وعلّقت: "زرت طارق وبلغته تحيات كل الأصدقاء اللي بيسلموا عليه ووصاني أرد التحية.. فاكر كل واحد وواحدة، ويرسل محبات كتيرة للجميع، لكن يفضل العزلة".

أضافت: "قضينا كم ساعة نتكلم ونفتكر ونضحك.. ومشيت وأنا مطمنة.. لقيت ضحكته لسة زي ما هي، تلمساني.. من قلب اليأس قوة، ومن قلب القوة رقة وحنان".

طارق التلمساني من مواليد 25 أبريل 1950، عمل كمدير تصوير للعديد من الأفلام المصرية الهامة مثل "المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما، وقص ولزق"، كذلك شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال مثل أفلام "السلم والثعبان، قضية أمن دولة، استغماية"، ومسلسلات مثل "مسألة مبدأ، لقاء عالهوا، محمود المصري، لحظات حرجة" وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال طارق التلمساني فيلم "سعيكم مشكور يا برو" عام 2015.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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