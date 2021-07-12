"يفضل العزلة".. رسالة من طارق التلمساني لمحبيه بعد غياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الكاتبة مي التلمساني، مساء الأحد، عن رسالة من مدير تصوير طارق التلمساني لمحبيه.

ونشرت مي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، صورة لـ"طارق"، وعلّقت: "زرت طارق وبلغته تحيات كل الأصدقاء اللي بيسلموا عليه ووصاني أرد التحية.. فاكر كل واحد وواحدة، ويرسل محبات كتيرة للجميع، لكن يفضل العزلة".

أضافت: "قضينا كم ساعة نتكلم ونفتكر ونضحك.. ومشيت وأنا مطمنة.. لقيت ضحكته لسة زي ما هي، تلمساني.. من قلب اليأس قوة، ومن قلب القوة رقة وحنان".

طارق التلمساني من مواليد 25 أبريل 1950، عمل كمدير تصوير للعديد من الأفلام المصرية الهامة مثل "المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما، وقص ولزق"، كذلك شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال مثل أفلام "السلم والثعبان، قضية أمن دولة، استغماية"، ومسلسلات مثل "مسألة مبدأ، لقاء عالهوا، محمود المصري، لحظات حرجة" وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال طارق التلمساني فيلم "سعيكم مشكور يا برو" عام 2015.