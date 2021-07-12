شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تعلن وفاة شقيق المطرب رامى صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، شقيق الفنان رامى صبرى، وهو ما أعلنته المطربة شذى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله".

وأضافت شذى: "إنا لله و إنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقي زي م ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".

في جانب آخر طرح النجم رامى صبرى أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتى تحمل اسم "انتى بتهزرى"، من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع جلال الحمداوى.

ونجح الثلاثى رامى صبرى وتامر حسين وجلال الحمداوى في أكثر من أغنية منها "القضية مكملة" و"خطيرة" وغيرها من الأغانى.

واحتفل مؤخرا رامى صبرى، بتخطى أغنية "أهد الدنيا" 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق قائلاً على إنستجرام: "أغنية "أهد الدنيا" تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.. شكرًا لكل جمهوري في العالم".

أغنية "أهد الدنيا" تم تصويرها في لبنان وأخرجها فادى حداد وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.

كريم صبرى شقيق رامى صبري