شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية "ليلتكم سعيدة" بحضور إيهاب فهمي وأحمد صيام وإسماعيل مختار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح أبطال مسرحية "ليلتكم سعيدة" أولى ليالى العرض على خشبة المسرح القومى بالعتبة للمخرج خالد جلال وبطولة الفنان محمد علي رزق وبسنت صيام ومريم السكرى ومروة عيد والتي تستمر عروضه حتى 18 من نفس الشهر الحالى.

وحضر العرض كل من الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي ومحسن منصور وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والفنان أحمد صيام وزوجته.

وقال الفنان إيهاب فهمي أتشرف بوجود كل الحاضرين من الفنانين والقائمين على العرض، كما أوجه الشكر للمخرج خالد جلال على المجهود الكبير الذي بذله من خلال العرض المسرحي ليلتكم سعيدة.

مسرحية "ليلتكم سعيدة" بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدى، وديكور عمرو عبد الله، ملابس هالة الزهرى، مساعد مخرج أحمد فؤاد، ومخرج منفذ علا فهمى، وإخراج خالد جلال.

تدور أحداث المسرحية حول علاقة رجل بمغنية عاهرة كل يوم يذهب اليها ليبادلها الحب والغرام، وفي ليلة تزوها زوجته دون موعد وتعرف خيانة زوجها لها ولكنها تخبرها بأن زوجها بدد عهدته وصرف امواله عليها وأنه مهدد بالسجن والتشرد له ولأسرته.

وكانت مسرحية "ليلتكم سعيدة" تم تقديمها العام الماضي ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف ، في إطار مبادرة " خليك في البيت - المسرح بين ايديك “ ، و التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع ”يوتيوب"، و كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.

من جانبه أعرب مؤخرا الفنان إيهاب فهمى لـ"الخليج 365" عن سعادته بقرار رئيس الوزراء بزيادة نسبة استيعاب الجمهور إلى 70% فى المسرح والسينما، موضحًا أن هذا القرار سيكون خطوة إيجابية نحو زيادة عدد العروض المسرحية والأفلام التى تقدم للجمهور خلال الفترة المقبلة، وما يترتب عليها من إنتعاشة فنية كبيرة.