شكرا لقرائتكم خبر عن "الترعة" يشارك في ركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم المصري "الترعة" في ركن الأفلام القصيرة المقام علي هامش مهرجان كان السينمائي، وتدور أحداثه حول "فاطمة" التي يصاب زوجها في حادث سير، وتعمل في صيد الأسماك وتصارع أخريات من أجل لقمة العيش.

الفيلم من تأليف وإخراج محمود العراقي، وبطولة كل من: إيناس رشوان، زينب عبد الكريم، جيجي فاروق، حنان العجواني، لمياء صقر، عادل سرور، ومدير تصوير أحمد الساعاتي، ومساعد مخرج معتز عمر، ومصمم شريط الصوت رامي جلال، وتصحيح ألوان مصطفى عيسى ومونتاج شريف شاذلي.

وفى سياق متصل أعلن تيرى فريمون، المفوض العام لمهرجان كان السينمائي الدولى، أن الإجراءات الصحية المشددة على ضيوف المهرجان، جنبت الحدث السينمائي الأكبر في العالم، انتشار فيروس كورونا.

وكشف فريمون عن أن الإدارة الصحية المرافقة للمهرجان، تقوم يوميًا بإجراء حوالي أربع آلاف اختبار للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

وأكد فريمون أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد عدم إصابة أي شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ويتخوف سكان مدينة كان الفرنسية، فى أن يتسبب المهرجان في تحويل كان لبؤرة جديدة للفيروس، وهذا ما دفع بالمفوض العام للرد، ووصف التخوفات بأنها إشاعات تريد تحطيم المهرجان.

المهرجان يلزم كل ضيف، أن يعيد إجراء الكشف عن فيروس كوفيد 19، كل 48 ساعة، وذلك َوفق نظام إلكتروني متطور تم جلبه خصيصاً لمراقبة مداخل قاعات السينما.