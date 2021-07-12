شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ضابط مباحث لأول مرة فى مسلسل "الثمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم آسر ياسين دور ضابط مباحث خلال أحداث مسلسل "الثمانية"، ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار الأكشن، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى بمنطقة التجمع الخامس فى أكثر من ديكور آخرها كان ديكور مستشفى، وجمعت المشاهد بين محمد علاء وآسر ياسين.

مسلسل الثمانية، ينتمى لنوعية الـ8 حلقات الدرامية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري، ويستعد فريق العمل للسفر لإحدى الدول الأوروبية، منتصف الشهر الجاري لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل.

مسلسل "الثمانية"، يقوم ببطولة العمل الفنان آسر ياسين، محمد علاء "جاميكا"، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، ويكثف المخرج أحمد مدحت عدد ساعات التصوير إلى 10 ساعات يوميًا للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للعرض.