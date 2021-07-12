شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أغنيات مجد بها أهل الطرب نهر النيل.. أبرزها يا حلو يا أسمر والنيل نجاشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نهر النيل رمز البقاء والوجود الذي ارتبط به المصريون منذ فجر التاريخ، المجرى الذي نبتت حوله حياة المصريين، وبنيت عليه اعظم وأقدم حضارات العالم، لذلك تتصدى مصر لكل من يحاول التعدي عليه، فهو شريان الحياة، الذي دائما ما كان مصدرًا للإبداع والإلهام، لهذا لم يغفل أهل الطرب عن إبراز أهميته وتمجيده والتغني باسمه، من خلال العديد من الأغنيات منذ أيام كوكب الشرق حتي وقتنا الحالي، وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز الأغاني:

أم كلثوم

كانت كوكب الشرق صاحبة النصيب الأكبر في الغناء لنهر النيل، حيث قدمت 2 من أجمل أغانيها عنه، الأولى باسم "النيل"، وهى من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقى، والحان رياض السنباطى، والثانية باسم "سلاما شباب النيل"، هى من كلمات الشاعر إبراهيم ناجى والحان رياض السنباطى.





عبد الحليم حافظ

تغني العندليب الأسمر في حب النيل في أغنية من أشهر أغانيه بعنوان "يا حلو يا أسمر"، وهى من كلمات الشاعر سمير محجوب ومن الحان محمد الموجى.





محمد عبد الوهاب

قدم موسيقار الأجيال أغنية بعنوان "النيل نجاشي"، وهى من ألحانه ومن كلمات أمير الشعراء أحمد شوقى، وأذيعت في فيلم الوردة البيضاء.

شادية

غنت الفنانة شادية أغنية بعنوان "علي شط النيل تحلي المواويل"، من ألحان محمد الموجي، وكلمات علي الباز.





عفاف راضي

غنت عفاف راضي من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي، بعنوان "عطاشي".





محمد قنديل

قدم الفنان محمد قنديل أغنية بعنوان "يا مهون" وهي من أشهر أغانيه، من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي.





محمد منير

لم يقتصر الغناء لنهر النيل علي نجوم زمن الجميل، حيث قدم الكينج محمد منير أغنية بعنوان "النيل"، في فيلم "البحث عن توت عنخ آمون"، من كلمات كوثر مصطفى، وألحان وتوزيع أبوذكري.

شيرين عبد الوهاب

كما قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الشهيرة "مشربتش من نيلها"، والتي تعتبر من أكثر الأغاني انتشارا عن النيل، وهي من كلمات نورعبد الله، ألحان عمرو مصطفي.