شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيًا فى جدة 24 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

وطرحت المطربة أنغام مؤخرًا، أغنية "أنا بعته كتير" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبد الواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.

وكانت النجمة أنغام طرحت أيضًا أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

ويأتي طرح أنغام لكليبها الأخير "ودونى عند أمى" بعدما طرحت خلال شهر مارس آخر أغانيها بعنوان "هو نفس الشوق"، وهى الأغنية الذى تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

واستعانت في تصويرها بصور عدد من الفنانين والفنانات الراحلين والذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة وكان لهم أثر كبير في وجدان جمهورهم.