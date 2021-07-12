شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح أحدث أغانيه "قلة الإحساس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم رامى جمال أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب التي تحمل اسم "قلة الإحساس" من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم.

وحققت آخر أغانى رامى جمال "دقيقة واحدة" 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" والذى طرحها مؤخرًا وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

كما أعرب النجم رامى جمال لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "دقيقة واحدة" وتم طرحها منذ فترة ، وحققت نجاحًا جيدًا، مضيفًا أن الأغنية تحمل طابع الفرح والبهجة، وقدمتها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة، والحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية عليها من جانب أصدقائى في الوسط الفني وخارجه.

ويطرح رامى جمال ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، والذى تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان

يذكرأن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.