شكرا لقرائتكم خبر عن معركة شرسة بين صقر وفريسته على شرفه منزل ذا روك.. والأخير يوثق الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق النجم العالمي دوين جونسون، معركة شرسة على شرفة منزله صباح اليوم، والتي دارت بين صقر وفريسته التي انقض عليها أمام ذا روك، وواصل محاولات التهامها بشكل شرس، وسط محاولات من ذا روك على سرد تفاصيل المعركة في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع ‘نستجرام.

وكتب ذا روك على الفيديو الذي بلغت مدته حوالى دقيقة كاملة، "من الواضح ان كلانا لديه بعض الأشياء المشتركة، يجب أن نأكل ونتدرب، تمنى لى التوفيق"، وسرعان ما حصد الفيديو على الكثير من التلعيقات والاعجابات خلال دقائق من نشره.

ويستعد ذا روك، لعرض فيلمه الجديد Jungle Cruise، المقرر له يوم 30 يوليو المقبل في دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.