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شكرا لقرائتكم خبر عن معركة شرسة بين صقر وفريسته على شرفه منزل ذا روك.. والأخير يوثق الحدث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وثق النجم العالمي دوين جونسون، معركة شرسة على شرفة منزله صباح اليوم، والتي دارت بين صقر وفريسته التي انقض عليها أمام ذا روك، وواصل محاولات التهامها بشكل شرس، وسط محاولات من ذا روك على سرد تفاصيل المعركة في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع ‘نستجرام.
وكتب ذا روك على الفيديو الذي بلغت مدته حوالى دقيقة كاملة، "من الواضح ان كلانا لديه بعض الأشياء المشتركة، يجب أن نأكل ونتدرب، تمنى لى التوفيق"، وسرعان ما حصد الفيديو على الكثير من التلعيقات والاعجابات خلال دقائق من نشره.
ويستعد ذا روك، لعرض فيلمه الجديد Jungle Cruise، المقرر له يوم 30 يوليو المقبل في دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.
وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.
الصقر والفريسة
الصقر في منزل ذا روك
فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.
العمل من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.