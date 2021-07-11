أفضل 5 أعمال نسائية عن الجاسوسية.. سكارليت جوهانسن تتفوق على نفسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعرض فيلم Black Widow "بلاك ويدو" في السينمات حاليًا، ونجح في تحقيق صدى جماهيري واسع وإشادة نقدية ببطلته سكارليت جوهانسن.

ويتناول الفيلم قصة الجاسوسة ناتاشا رومانوف قبل انضمامها إلى فريق أفنجرز، حيث تم تدريبها وفقًا لبرنامج سوفيتي يهدف لتحويل الأطفال إلى قتلة.

ومع تحقيق الفيلم نجاحًا كبيرًا، استعرض موقع "دين أوف جيك" الأمريكي أفضل أفلام ومسلسلات الجاسوسية النسائية.



1- Hanna





فيلم هانا، بطولة سيرشا رونان وكيت بلانشيت وإريك بانا، ويتناول قصة مراهقة في الـ 16 من عمرها تم تنشئتها على يد والدها القاتل المأجور، تتعرض للمطاردة من قبل عميلة استخبارات لا ترحم.



2- Atomic Blonde





فيلم "أتوميك بلوند" الأمريكي، بطولة تشارليز ثيرون وصوفيا بوتلة وجيمس مكافوي، ويتناول محاولة جاسوسة كشف الستار عن عميل مزدوج خلال فترة انهيار الاتحاد السوفيتي.

3- Gunpowder Milkshake





فيلم "ميلك شيك البارود"، بطولة لينا هيدي وكارين جيلان، ويعرض على شبكة نتفليكس حاليًا.

يتناول الفيلم قصة نساء من 3 أجيال مختلفة يصارعن للانتقام من هؤلاء الذين قاموا بتدمير حياتهن.



4- Killing Eve





مسلسل "قتل إيف" بطولة ساندرا أوه وجودي كومر، ويدور حول العلاقة بين عميلة استخبارات وقاتلة مأجورة.

5- Nikita

مسلسل "نيكيتا"، بطولة ماجي كيو وليندسي فونسيكا، ويتناول قصة عملية تمردت على المؤسسة التي قامت بتدريبها لتعود للانتقام ممن كان السبب في تدمير حياتها.