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هكذا علّق نبيل الحلفاوي على رباعية الأهلي في المقاصة بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز النادي الأهلي بأربعة أهداف على فريق مصر المقاصة بطولة الدوري العام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ونرجع للـ +90 بهدف جميل.. رسائل الأهلي مش بس لـ كايزر.. ولكن لكل من يهمه الأمر.. العاشرة والـ 43 يا أهلي".

وفاز الأهلي على مضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 لدوري WE المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر لكن لحامل اللقب 4 مباريات مؤجلة.

وبهذه المباراة يكون الأهلي قد خاض أخر مباراة محلية قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظرة السبت المقبل أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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