أول تعليق لـ هاني شاكر بعد خروجه من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هاني شاكر، على توجيه رسالة لجمهوره بعد خروجه من المستشفى إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكتب شاكر، عبر حسابه على موقع "تويتر": "شكراً لكل أصدقائي وزملائي.. شكرًا جمهوري الحبيب على سؤالكم عني والدعاء لي وكمية الحب اللي وصلتني.. ربنا ما يحرمني منكم".

وكانت الفنانة نادية مصطفى، وكيل نقابة المهن الموسيقية، قالت في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النقيب هاني شاكر، غادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.

وكان هاني شاكر، أجرى مساء الأربعاء الماضي مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررًا إقامته مساء الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا، لكنه تأجل بسبب حالته الصحية ودخوله المستشفى.

وعقب ذلك؛ كتب هاني شاكر، عبر حسابه على "إنستجرام": "‏جمهوري الحبيب.. حابب أطمنكم على صحتي.. الحمد لله، أحسن دلوقتي، وبشكر كل أصدقائي وجمهوري على سؤالهم عني، أنا متواجد في المستشفى تحت الرعاية الطبية حاليًا، وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.