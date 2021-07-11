"شاهد" تطرح برومو مسلسل "الحرامي 2" وتكشف موعد عرضه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت منصة "شاهد"، البرومو التشويقي للجزء الثاني من مسلسل "الحرامي"، وكشفت موعد عرضه.

ونشرت المنصة البرومو عبر حسابها على موقع إنستجرام، مصحوبا بتعليق: "أنت عارف اللي عملته ده ممكن يعمل فينا إيه.. حكاية جديدة ومغامرة خطيرة في موسم ثاني أكثر إثارة من الحرامي.. من أعمال شاهد الأصلية.. ابتداءً من ١ أغسطس على شاهد vip".

الجزء الأول من مسلسل "الحرامي" بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

بينما مسلسل "الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي ، وإنتاج أمير شوقي.