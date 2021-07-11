"الترعة" يشارك في ركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يشارك الفيلم المصري "الترعة" في ركن الأفلام القصيرة المقام على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ74 لعام 2021، والتي تقام في الفترة من يوم 6 يوليو حتى يوم 17 من الشهر نفسه.

الفيلم من تأليف وإخراج محمود العراقي، وبطولة إيناس رشوان، زينب عبد الكريم، جيجي فاروق، حنان العجواني، لمياء صقر، عادل سرور، ومدير تصوير أحمد الساعاتي، ومساعد مخرج معتز عمر، ومصمم شريط الصوت رامي جلال، وتصحيح ألوان مصطفى عيسى ومونتاج شريف شاذلي.

وتدور أحداث فيلم "الترعة" حول "فاطمة" التي يصاب زوجها في حادث سير، وتعمل في صيد الأسماك وتصارع أخريات من أجل لقمة العيش.

وتقام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات، بعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.