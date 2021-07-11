شون بن يستكشف "الروابط العائلية" في مهرجان كان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل الحائز على الأوسكار شون بن إنه كاد أن يفوت فرصة التمثيل أمام ابنته ديلان لأول مرة بفيلم "فلاج داي" حتى حثه مات ديمون على ذلك

ويعد هذا الفيلم هو أحدث أفلام بن الذي يتنافس على الجوائز في مهرجان كان السينمائي.

يلعب بن الحائز على جائزة الأوسكار دور جون فوجل، التاجر الذي ينتقل من مشروع تجاري فاشل إلى آخر مما يتسبب في حزن ابنته جينيفر التي تحبه كثيرا.

قال بن في مؤتمر صحفي في مدينة كان إنه كان يفكر في ابنته ديلان عند قراءة السيناريو، لكنه استغرق وقتا للاقتناع بقيامه بدور والد جينيفر.

وأضاف: "كانت آخر محاولة بذلتها لعدم تمثيل هذا الدور عندما أرسلت السيناريو قبل حوالي شهر ونصف من بدء التصوير لمات ديمون، لكنه اتصل بي لا ليقول لي إنه يستطيع تمثيل هذا الدور أو لا، بل ليقول لي إنني سأكون غبيا إذا لم أقم بهذا الدور".

كما يظهر في الفيلم شقيق ديلان الحقيقي هوبر جاك بن.

وقالت ديلان بن: "دخلت هذا المشروع باعتباره عملي الذي أقوم به.. هذا هو رئيسي في العمل"، مضيفة أن علاقتهما كانت مختلفة جدا في الحياة الواقعية عن علاقة جون وجينيفر فوجل في الفيلم.