بري لارسون تكشف تفاصيل تدريبها الخارق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزدحم جدول أعمال الممثلة الأمريكية بري لارسون بعدد كبير من الأفلام السينمائية، مما عطّل تصوير محتوى لقناة يوتيوب الخاصة بها.

ولا تتوقف معاناة "لارسون" عند ازدحام جدول أعمالها وحسب، إذ تقضي الممثلة وقتًا طويلًا في الاستعداد لهذه الأدوار في القاعة الرياضية.

ووفقًا لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، تلعب "لارسون" دور البطلة الخارقة كابتن مارفل، مما يستدعي قيامها بتمارين رياضية قاسية للوصول إلى شكل ولياقة معينة.

ونشرت "لارسون" مؤخرًا عبر حساب "أنستقرام" الخاص بها مقطع فيديو قصير يكشف جانبًا من تدريبها الخارق، تقوم فيه برفع أثقال، مرفق بتعليق: "لم تؤذي أي أصابع خلال القيام بهذا التمرين".





وتظهر "لارسون" في مقطع الفيديو حافية القدمين تقوم برفع أثقال، ولكنها لحسن الحظ لم تصب قدميها خلال هذه التدريبات.

وذكر الموقع، أن "لارسون" تتجهز لطرح الجزء الثاني من سلسلة "كابتن مارفل"، The Marvels (ذا مارفلز)، والذي يصدر في 2022، حيث تنشر بشكل دوري تمارين عقلة ورفع أثقال.

ويدور "ذا مارفلز" حول الأبطال الخارقات كابت مارفل، ومس مارفل (كامالا خان)، التي تمتلك قوى خارقة تجعلها تأخذ من كابتن مارفل قدوة.