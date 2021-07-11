شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الكوميديا في الدراما التليفزيونية.. وزيادتها في الأعمال السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت خلال الفترة الحالية سيطرة واضحة للكوميديا على معظم أفلام الصيف، في حين غابت عن الدراما التليفزيونية، التي تراجعت فيها الأعمال الكوميدية بصورة ملحوظة خلال الفترة السابقة، ووجهت اهتمامها إلى الموضوعات الاجتماعية والوطنية، خاصة خلال دراما شهر رمضان الماضي الذي لم يشهد سوى عمل وحيد كوميديا وهو مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع.

وعلي عكس ما شهدته الدراما الرمضانية، غلب على الأفلام المتنافسة في عيدي الفطر والأضحى الطابع الكوميدي بشكل واضح، تعويضًا عن غيابه في الدراما، حيث عرض خلال موسم عيد الفطر 3 أفلام من هذا النوع، وهم:

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تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تتم من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

الفيلم من بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.





ديدو

تدور أحداث الفيلم حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة بشكل كوميدي.

يشارك فى بطولة العمل بجانب الفنان كريم فهمي كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.





ثانية واحدة

وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا علي عقب.

وهو من بطولة مصطفي خاطر ودينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

واستكمالنا للأعمال السينمائية الكوميدية، هناك منافسة قوية بين أفلام عيد الأضحى، الذي يشهد عرض 3 أفلام إلي جانب استئناف عرض أفلام عيد الفطر، وهم:





البعض لا يذهب للمأذون مرتينمن أهم الأفلام المنافسة خلال موسم عيد الأضحى، ويتناول عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر بها الزوجين، وأسباب زيادة نسبة الطلاق من خلال مواقف كوميدية.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، شيكو، أحمد فهمي، شيماء سيف، مصطفي قمر، معتز التوني، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، هيدي كرم، أوتاكا، علاء زينهم، باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبد الله.





مش أنا

يدور الفيلم في إطار كوميدي حول حسن المصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدوانى، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.





ماما حامل

انطلق في دور العرض يوم 2 يونيو الماضي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومي فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغني ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

الفيلم بطولة ليلى علوى، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام نانسي صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقي، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.