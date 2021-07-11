شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفلاً غنائيًا فى جدة 24 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب تامر عاشور، حفلاً غنائيًا، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمختلف الدول العربية في موسم الصيف.

وطرح تامر عاشور مؤخرًا أحدث كليباته التي تحمل اسم "بقول عادى" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.

وكشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حاليًا بسبب الفيروس وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.

ويتعاون تامر عاشور فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.

كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.