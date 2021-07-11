شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقون ومشاغبون وراسبون واتخانقوا فى اللجان.. نوادر نجوم زمان والامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية فترة الامتحانات وتعيش أغلب الأسر والطلاب فى حالة من القلق بسبب هذه المرحلة التى يرى فيها الطلاب والأسر نقطة جوهرية فاصلة فى حياتهم يتحدد بها مستقبل الطالب، فيصيب الطلبة التوتر والخوف وتصيب الأسر حالة من الارتباك.

ولكن عزيزي الطالب عليك أن تهدأ وتدرك أن هذه المرحلة ليست هى الحد الفيصل فى حياتك أو هى التى تحدد مستقبلك، وأنك حتى وإن مرت عليك العديد من المواقف الصعبة خلال هذه الفترة فإنها ستمر، ولن تؤثر فى مستقبلك الذى تحدده بنفسك وجهدك ومواهبك.

ويكفى أن تعرف أن نجومك المفضلين لم يكونوا دائما من المتفوقين، ومرت عليهم العديد من المواقف الصعبة والغريبة خلال فترات الامتحانات وكان منهم المشاغب ومنهم المتفوق.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1955 تحدث عدد من نجوم الزمن الجميل عن مستواهم الدراسى وذكرياتهم أيام الامتحانات.

وأشارت الكواكب من بين الفنانين الذين تميزوا بالاجتهاد الدراسى والتفوق كل من فريد الأطرش وشكرى سرحان وشادية وعماد حمدى وأمينة رزق، فى حين كان وحش الشاشة فريد شوقى طوال حياته الدراسية تلميذًا مناكفًا، فكان الفتوة فى المدرسة الابتدائية، وكان الزعيم فى مدرسة الفنون التطبيقية، وكان غالبًا لا ينجح إلا فى امتحانات الدور الثانى.

وأشار فريد شوقى إلى أنه نجح مرة واحدة فى الدور الأول وذلك فى امتحانات النقل من الصف الثالث للصف الرابع الابتدائى، والسر فى ذلك أنه قضى فى السنة الثالثة 4 سنوات كاملة.

فى حين كان الفنان عماد حمدى تلميذًا نجيبًا وطالبًا مجتهدًا، ولم يشغله الفن عن دروسه، وكان إذا أقبل الامتحان اعتكف فى منزله ليذاكر دروسه ، ويخرج من الامتحان واثقا فى النجاح، ليستأنف طريق الفن حتى حصل على بكالوريوس التجارة وأصبح فتى الشاشة الأول فى ذات الوقت.

وعلى الرغم من أن الفنانة الجميلة شادية كانت طالبة مجتهدة تنجح بتفوق، لكنها كانت طوال حياتها تكره مادة الحساب.

وكانت شادية تقول عن نفسها: "كنت أغبى التلميذات فى مادة الحساب".

أما الفنان الكبير يوسف وهبى، فتحدث لمجلة الكواكب عن بعض ذكرياته للتحايل على صعوبة الامتحانات.

وقال الفنان الكبير إنه كان تلميذًا فى مدرسة سوهاج الابتدائية، وكان يتميز بطول القامة وحدة البصر والبينة القوية بين زملائه، فكانوا يحبونه لظرفه وفى نفس الوقت يخافون بطشه.

وأكد يوسف وهبى أنه لم يكن يعتمد خلال هذه الفترة على اجتهاده بقدر ما كان يعتمد على قامته الطويلة وبصره الحاد، فأينما أجلسوه أو شددوا المراقبة فى الامتحان كان يستطيع أن يمد جسده قليلا فيرى إجابة زميله الذى يجلس أمامه أو إلى جواره فيقرأ إجاباتهم وينقل منها ما يشاء، بما يضمن له النجاح.

أما الفنانة الكبيرة أمينة رزق فكانت طالبة مجتهدة فى مدرسة حسن المسرات بطنطا، وتنجح دائما بتفوق، حتى بدأت تهوى التمثيل فانصرفت عن دروسها.

وذات يوم جلست تؤدى امتحان اللغة العربية وتجيب عن سؤال التعبير والإنشاء، وكان نص السؤال: «صفى يوماً خالداً فى حياتك”، وأعجب الموضوع أمينة رزق فأخذت تصف حفلة تمثيلية شاهدتها فى فرقة عبد الرحمن رشدى، وتؤكد أن اليوم الذى ذهبت فيه لمشاهدة المسرحية كان من أسعد أيام حياتها، ومرت مدرستها ونظرت إلى ورقة إجابتها وقرأت ما فيها ورأت أن ذلك خروجاً عن التقاليد والحشمة والحياء، وقالت لها: يا خيبتك يا خيبتك.. إيه الكلام الفاضى ده يا بنت؟»، وهنا ثارت أمينة رزق ولم تتمالك أعصابها وانفجرت فى المدرسة، فقررت اللجنة إلغاء امتحانها ولم يجدى اعتذار والديها وكانت هذه المرة الأولى التى ترسب فيها.

وهكذا كان نجوم الزمن الجميل منهم المتفوق ومنهم المشاغب ومر أغلبهم بالعديد من المواقف خلال الامتحانات ورغم ذلك نالوا من الشهرة والنجاح الكثير لأنهم كانوا موهوبين وسعوا وراء مواهبهم وأبدعوا فيها.