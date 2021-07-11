شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي في تدريبات الكارديو استعدادات لفورمة الساحل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم خالد النبوي، تدريبات قاسية داخل صالة استعدادًا للفورمة المثالية، تزامنًا من انطلاق موسم الصيف والسفر، وشارك متابعيه وجمهور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، صور جديدة من داخل صالة الألعاب الرياضية وهو يواصل تدريبات "الكارديو" لرفع لياقته البدنية والعودة من جديد للجسم المثالي.

وسرعان ما حصد النبوي الكثير من التعليقات والاعجابات على الصور التي نشرها منذ قليل، وكتب قائلاً "ماتثقش غير فى مجهودك"، وكانت اخر صور شاركها النبوي وهو يخوض بعض التدريبات الرياضية فى سبتمبر الماضي، والتى ظهر فيها وهو يخوض تدريب "العقلة" فى احدي المدن الساحلية.

يذكر أن النجم خالد النبوى قد انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الأخير "أهل الكهف" وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.