"بلاك ويدو" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ80 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل فيلم المغامرة الجديد "الأرملة السوداء" (بلاك ويدو) صدارة إيرادات السينما الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع مسجلا 80 مليون دولار.

والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج كيت شورتلاند.

وجاء في المرتبة الثانية بفارق كبير فيلم الحركة والمغامرة "السرعة والغضب 9" (إف9: ذا فاست ساجا) بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة فين ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وجون سينا ومن إخراج جستن لين.

وحل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة (ذا بوس بيبي)، الذي يدور في إطار مغامرة كوميدية، في المركز الثالث بإيرادات بلغت 8.7 مليون دولار.

والفيلم من بطولة أليك بولدوين وجيمس مارسدن وإيمي سيداريس ومن إخراج توم مكجراث.

وجاء في المركز الرابع فيلم "التطهير الدائم" (ذا فوريفر بيرج) بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار.

الفيلم من بطولة آنا دي لا ريجيرا وجوش لوكاس وإخراج إيفراردو فاليريو جوت.

واحتل فيلم الرعب "مكان هادئ" (إيه كوايت بليس) المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت ثلاثة ملايين دولار.

الفيلم بطولة إيميلي بلنت وميليسنت سيموندس ومن إخراج جون كراسنسكي.