مفاجأة لعشاق "ذا ويتشر".. فيلم أنيميشن جديد في أغسطس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة البث الإلكتروني نتفليكس طرح فيلم أنيميشن مقتبس من مسلسل The Witcher "ذا ويتشر" في شهر أغسطس/آب المقبل.

ووفقًا لموقع "فودزيلا" الأمريكي، لن يحتاج محبو مسلسل الخيال العلمي والفانتازيا "ذا ويتشر"، إلى انتظار الموسم الثاني الذي يصدر في ديسمبر/كانون الأول 2021، بفضل فيلم الأنيميشن The Witcher: Nightmare of the Wolf (ذا ويتشر: كابوس الذئب).





ويرتكز الفيلم المأخوذ عن سلسلة كتب هي الأعلى مبيعًا، على قصص العائلة والمصير، حول مصير 3 أفراد في عالم خيالي يسكنه الأقزام والعمالقة والوحوش، جميعًا يتصارعون للبقاء.

الفيلم من بطولة هنري كافيل أيضًا، حيث يلعب دور جيرالتا أوف ريفيا، صائد وحوش أسطوري يعيش في زمن فيه الوحوش أقل خطورة من البشر، ويصطدم "جيرالتا في سعيه بساحرة تمتلك سرًا خطيرًا يغير مسار حياته.





الفيلم من تأليف، كاتبة سلسلة "ذا ويتشر"، الكاتبة لورين شميت هيسريش، ومن المتوقع طرحه 23 أغسطس/آب المقبل.