سكارليت جوهانسن تعتزل "بلاك ويدو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن اعتزالها دور البطلة الخارقة "بلاك ويدو"، مؤكدة أنه لا يوجد خطط لأداء الشخصية مجددًا.

وبحسب موقع "فيميل فيرست" الأمريكي، قالت الممثلة الأمريكية خلال الترويج لفيلم Black Widow (بلاك ويدو)، الذي يعرض في السينمات حاليًا، إنها تشعر بالرضا التام عن الفيلم والشخصية وأنها قطعت طريقا طويلا في عالم أبطال مارفل.

وأضافت: "حان وقت إغلاق هذه الصفحة، إلا أنني سأستمر في العمل مع مارفل في كواليس أعمالها الفنية".





وتابعت: "أحب استمرار العمل مع مارفل، لأني أرى أنها تمتلك الكثير من القصص الثرية، أرى أن هناك فرصا كثيرة لتناول هذه القصص بشكل مختلف، حتى لو لم أرتد عباءة البطلة الخارقة".

وقالت "جوهانسن" إنها أصبحت بمثابة رمز للشخصية، لدرجة أن المعجبين ينادون ويصرخون اسمها في الشارع "بلاك ويدو".

ويعرض فيلم "بلاك ويدو" في السينمات حاليًا، ويتناول حياة الجاسوسة ناتاشا رومانوف قبل انضمامها إلى فريق الأبطال الخارقين أفنجرز.



